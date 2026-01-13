Obre un carril de la C-16 a Olvan i Casserres en tots dos sentits

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
La C-16 ha reobert aquest dimarts cap a les 14.15 hores un dels carrils a Olvan (Barcelona) després de finalitzar les tasques de neteja, i també en direcció nord al seu pas per Casserres (Barcelona), segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els camions i equips de neteja han estat a la via des de les primeres hores del matí per retirar objectes després del bloqueig dels pagesos catalans, que protestaven contra l'acord de la Unió Europea (UE) i el Mercosur.
En aquest sentit, havien dut a terme des de dijous passat mobilitzacions i talls de vies al llarg del territori contra el tractat i, a més de l'AP-7 --encara sense circulació per les tasques de neteja-- i la C-16, també s'havien blocat la C-38 al seu pas pel coll d'Ares (Girona) i els accessos al Port de Tarragona de la T-11 i l'A-27.