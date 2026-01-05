Obligatòries les cadenes en 6 vies lleidatanes, com la C-12 entre Maials i Torrebesses (Lleida)

Marc Trilla - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha fixat com a obligatori l'ús de cadenes en els vehicles que circulin per 6 vies lleidatanes, entre elles la C-12 entre Maials i Torrebesses (Lleida), aquest dilluns des de les 8 hores.
A més d'aquest tram de la C-12, també s'inclouen l'A-2 entre Tàrrega i Veciana; la C-242 entre Torrebesses i Ulldemolins; la C-233 entre Bovera i Castelldans; la C-563 entre Josa i Tuixén i la C-462 entre Coma i la Pedra i entre Josa i Tuixén, ha informat el SCT en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En total, són prop de 132 quilòmetres de carreteres catalanes en les quals són obligatòries les cadenes o els neumàtics d'hivern.