Publicat 21/11/2025 07:32

Obligatòries les cadenes en 6 carreteres de Lleida per gel a la via

Archivo - Arxiu - Un cotxe circula per una carretera amb neu a Esterri d'Àneu, Lleida, Catalunya (Espanya).
Marc Trilla - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha fixat com a obligatòries les cadenes en els vehicles que circulin per 6 carreteres de la província de Lleida per gel a la via aquest divendres.

En concret, les vies són la L-504 a Lladorre; la L-510 a Alins; la L-500 en Vall de Boí; L-501 en Vall de Boí; la C-142b a Naut Aran i la C-28 a Vielha (Lleida), ha informat el SCT en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

A més, s'ha restringit la N-230 en Vialler (Lleida) a vehicles articulats per neu a la via.

