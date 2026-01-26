OBK estrenarà al febrer 'Vértigo', el seu retorn discogràfic després de 12 anys

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
OBK estrenarà 'Vértigo' el 13 de febrer, el seu retorn discogràfic després de 12 anys sense anunciar material nou, informa l'agència de premsa del grup en un comunicat d'aquest dilluns.
Es tracta d'un EP amb 5 cançons inèdites i 4 'bonus tracks', totes elles "amb l'emoció i l'estil del pop electrònic que caracteritza el grup".
OBK presentarà el treball en directe en el 'Vértigo Tour', que passarà, entre d'altres, per Barcelona (Sant Jordi Club, 30 de desembre del 2026) i Madrid (Movistar Arena, 18 de febrer del 2027).