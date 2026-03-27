Obeses publica una versió mètal del 'Virolai' com a avançament del seu nou disc

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
La banda Obeses ha publicat aquest divendres una versió mètal del 'Virolai', l'himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, com a avançament del seu pròxim disc 'L'ai al cor-Diàstole'.
El nou arranjament de la cançó explora "la potència i la contundència" d'una melodia ancestral amb la inclusió d'instruments moderns en diàleg amb la tradició eclesiàstica, informa la discogràfica Música Global en un comunicat.
L'enregistrament ha comptat amb la col·laboració de la Coral Canigó sota la direcció de Jofre Bardolet, que ha interpretat l'arranjament coral.