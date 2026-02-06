Obeses publica 'Pols a l'era', primer avançament del disc 'L'ai al cor - Diàstole'

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Obeses ha publicat aquest divendres 'Pols a l'era', el primer avançament de la segona part ('Diàstole') del seu sisè àlbum, 'L'ai al cor', informa la discogràfica Música Global en un comunicat.
Es tracta de la primera incursió de la banda en el mètal extrem i s'inspira en les diverses lluites "contra l'agressió al territori" i contra la pèrdua de sòl agrari.
El tema compta amb un doble bombo "penetrant", unes guitarres pesades de fraseig elèctric i un registre vocal que explora el so gutural sense perdre els aguts afilats característics de la formació.
'Diàstole', que es publicarà el 2026, és la segona part de 'L'ai al cor', sisè àlbum de la banda, el primer lliurament del qual ('Sístole') es va publicar el 2024.
Obeses presentarà l'àlbum amb una gira que començarà el pròxim 16 de maig a Tona (Barcelona), poble que va veure néixer la banda.