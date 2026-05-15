Obeses publica 'L'ai al cor-Diàstole', la segona part del disc 'L'ai al cor'

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
Obeses ha publicat 'L'ai al cor-Diàstole', la segona part del seu sisè disc d'estudi, 'L'ai al cor', que compta amb 14 cançons que recullen "l'experiència" dels seus 16 anys de trajectòria, informa Música Global en un comunicat aquest divendres.
La banda ofereix en aquest treball un "viatge pels racons més imprevisibles i fascinants del món musical, endinsant-se en territoris contrastats", com el mètal extrem, la música tradicional, l'electrònica, el cabaret o la música de circ.
Cada cançó es converteix en un espai de reflexió "únic" sobre la situació del món contemporani, la senzillesa i complexitat humanes, l'espiritualitat, els divertiments o una peça dedicada a la llengua pròpia.