Oberts dos carrils de l'AP-7 a Santa Oliva (Tarragona) després de retirar-se el camió bolcat

TARRAGONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
L'autopista AP-7 ha pogut reobrir dos dels seus carrils a l'altura de Santa Oliva (Tarragona) en direcció Barcelona aquest dimarts cap a les 14.00 hores després que el camió que ha bolcat vora les 08.00 s'hagi pogut retirar de la calçada, informa el Servei Català de Trànsit a X.
No obstant això, es manté tallat el carril dret de l'autopista per poder dur a terme les tasques de reparació.
D'altra banda, l'autopista continua tallada a l'altura del Vendrell (Tarragona) amb desviaments cap a l'N-340 i l'autopista de pagament C-32.