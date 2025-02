Oberta la prematrícula de les PAU de Catalunya per a l'alumnat de 2n de batxillerat

BARCELONA 14 febr. (EUROPA PRESS) -

La prematrícula per a la convocatòria ordinària de les PAU de Catalunya comença aquest divendres per a l'alumnat de 2n de batxillerat, informa la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat en un comunicat.

Les proves es faran l'11, 12 i 13 de juny i aquesta prematrícula, el termini de la qual finalitza el 26 de febrer, és un tràmit obligatori per poder formalitzar més endavant la matrícula definitiva, que es farà al maig.

També s'ha obert la matriculació a les proves d'aptitud personal (PAP) --que tindrà lloc el 5 d'abril-- per accedir als graus d'Educació Infantil i Educació Primària, i el termini finalitza igualment el 26 de febrer.

L'alumnat de batxillerat que vulgui cursar aquests estudis d'educació ha de fer la prematrícula de les PAU i la matrícula de les PAP conjuntament en el portal d'accés de la universitat.

Els estudiants de batxillerat d'anys anteriors, els de cicle formatiu de grau superior, els que tenen superada o fan les PAU per a més grans de 25 o 45 anys o els que hi accedeixen per la via de més grans de 40 anys i volen cursar els graus d'Educació també han de fer la matrícula de les PAP en el mateix termini.