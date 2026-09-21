Oberta la convocatòria dels VIII Premis Franquícia de Catalunya

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Franquícies de Catalunya (AFC) ha obert la convocatòria dels VIII Premis Franquícia de Catalunya, que reconeixeran les empreses, directius, franquiciats i equips professionals "que estan marcant l'evolució del model de franquícia a Catalunya".
Les candidatures es podran presentar fins a les 23.59 hores del 12 de novembre i la convocatòria està oberta, segons cada categoria, a empreses franquiciadores i franquiciades, proveïdors, entitats, professionals i equips vinculats a aquest ecosistema, informa l'entitat en un comunicat aquest dilluns.
"Volem posar en valor les empreses i professionals que no es conformen amb créixer, sinó que lideren, innoven i construeixen projectes empresarials capaços de competir dins i fora del nostre mercat", ha afirmat el president de l'Associació de Franquícies de Catalunya, Àngel Amat.