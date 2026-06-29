Oberta la convocatòria d'ajuts Acadèmia d'Excel·lència 2026 per a investigadors universitaris

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat, a través de l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR), ha obert la convocatòria d'ajuts del programa Acadèmia d'Excel·lència 2026, que compta amb un pressupost de 10 milions d'euros amb l'objectiu d'incentivar i potenciar l'activitat del professorat que treballa en el sistema universitari català.
Aquesta edició ofereix un total de 50 places destinades a docents que es trobin actius en la seva carrera investigadora, els qui rebran una assignació de 40.000 euros anuals durant un període de cinc anys, ha informat en un comunicat aquest dilluns.
Per poder optar a aquests ajuts, els sol·licitants han de tenir el títol de doctor, mantenir una vinculació laboral permanent i a temps complet amb la seva respectiva universitat i impartir docència regularment, havent de tramitar la sol·licitud abans de la data límit del pròxim 16 de juliol a les 14 hores.