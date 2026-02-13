Oberta la convocatòria del 4t 'Estrena't al Territori' de suport a la creació teatral emergent

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha obert la convocatòria del 4t 'Estrena't al Territori', un projecte que dona suport a la creació teatral emergent i "aposta per la descentralització de la producció escènica a Catalunya", i la resolució de les propostes seleccionades es donarà a conèixer el 27 d'abril.
La iniciativa està impulsada per 5 sales privades de fora de Barcelona: La Mercantil de Balaguer (Lleida), La Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous, el Teatre de l'Aurora d'Igualada (Barcelona), la Sala La Planeta de Girona i la Sala Trono de Tarragona, informa el departament en un comunicat aquest divendres.
'Estrena't al Territori' és una iniciativa de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec); la convocatòria està oberta fins l'1 de març i el departament informa que l'any passat la iniciativa va rebre més de 80 projectes.