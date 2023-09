Obert el carril tallat per un accident a la ronda de Dalt de Barcelona en sentit Besòs

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El carril tallat a la ronda de Dalt de Barcelona (B-20) s'ha reobert en sentit Besòs després de tallar-se aquest dilluns a la tarda a causa d'un accident, ha informat el Servei Català de Trànsit en un tuit recollit per Europa Press.

En la mateixa anotació s'afirma que hi ha retencions entre Esplugues de Llobregat (Barcelona) i el districte barceloní de Sarrià - Sant Gervasi amb "intensitat fins a Horta", i que també hi ha cues entre el nus de la Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat.

En altres tuits, Trànsit ha informat que el carril de la A-2 a Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) continua tallat per un accident aquest dilluns a la tarda, que provoca 5 quilòmetres de cues, i que a la mateixa via hi ha un altre carril tallat a Vilagrassa en direcció Soses (Lleida) per obres, amb 4 quilòmetres de retenció.