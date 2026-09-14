Oasis anuncia 2 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona el juliol del 2027

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
La banda britànica Oasis ha anunciat dos concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona el juliol del 2027 dins una nova gira centrada a Europa, després de tornar als escenaris el 2025 després de més d'una dècada separats, informa LiveNation en un comunicat aquest dilluns.
Els concerts a Barcelona, única parada d'Oasis a Espanya, seran el 10 i 11 de juliol i, per aconseguir entrades, els que les vulguin s'hauran de registrar al web abans del 17 de setembre per optar al sorteig.
Els guanyadors podran comprar les entrades el 25, 26 i 27 de setembre, amb 3 franges de venda cada dia, i amb uns preus fixos que oscil·laran entre els 85 i 255 euros.
La banda dels germans Gallagher havia publicat en les darreres setmanes uns vídeos a les xarxes socials amb les diferents parades de la gira: en un d'aquests un músic actuava en un bar i darrere seu hi havia el pòster d'una exposició de Joan Miró, la qual cosa apuntava a Barcelona.
La gira començarà a Glasgow (Escòcia) el 21 de maig i seguirà per Manchester, amb 11 concerts, Múnic (Alemanya), Barcelona, Amsterdam, París, Roma, Slane Castle (Irlanda) i Knebworth (Regne Unit) (seu de mítics concerts de la banda el 1996), a més de Boston i Las Vegas als EUA.
L'anunci de la gira coincideix amb l'estrena als cinemes del documental 'Don't look back in anger', que documenta el retrobament dels germans després de 16 anys i els concerts de la gira de retorn d'Oasis.