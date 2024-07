Núria Plana, nova directora de l'Institut del Teatre

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

La ballarina i docent Núria Plana ha estat nomenada nova directora de l'Institut del Teatre en substitució de Sílvia Ferrando, que ha dirigit la institució els darrers tres anys, ha informat aquest dimarts la Diputació de Barcelona en un comunicat.

Plana, ballarina professional i titulada per l'Institut del Teatre, ha exercit com a docent de l'especialitat de dansa en aquest centre des del 1998, tant al Conservatori Professional de Dansa com al Conservatori Superior de Dansa.

En l'àmbit de la gestió ha exercit diferents càrrecs al mateix institut: va ser coordinadora acadèmica de l'Institut del Teatre del 2017 al 2021, any en el qual va ser nomenada directora general interina de març a juliol del 2021, després de la dimissió de Magda Puyo.

El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzàlez, ha agraït la tasca de Ferrando, durant el mandat de la qual s'ha construït el projecte Benestar i s'han assentat les bases per projectar els ensenyaments i l'activitat de l'Institut.

La nova direcció de l'Institut del Teatre s'ha seleccionat per concurs públic amb la presentació d'una memòria i a través d'un tribunal que ha considerat per unanimitat que el projecte de Plana destaca pel seu "rigor, proposta de futur, precisió i concreció, tant en la memòria com en la seva defensa".