Núria Montserrat, sobre les queixes d'estudiants pel nou model de les PAU: "Em sap greu"

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha lamentat les queixes i els dubtes de part del col·lectiu estudiantil pel nou model de les PAU, que des d'aquest dimarts fins aquest dijous s'examinen a Catalunya: "Em sap greu".

"No tinc una bola de cristall, en aquest sentit, i aquí ens agrada tenir rigor quan fem les respostes, però també hem de dir que nosaltres pengem els models d'examen, a finals d'octubre hi havia els 35 models d'examen", ha apuntat en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ha afegit que esperen tenir un "retorn" un cop els alumnes acabin totes les proves per, segons ella, ajudar la comissió acadèmica a preparar els següents exàmens amb tot el rigor necessari.

MÒBILS A LES AULES

Preguntada per si veu positiu prohibir els telèfons mòbils a les aules, ha expressat que està "a favor" de les mesures que ajudin a evitar la distracció de l'alumnat a les aules i al fet que els professors puguin efectuar les classes amb, al seu parer, tota tranquil·litat.

A més, ha recordat que aquest divendres la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, presentarà les mesures que adoptarà la Conselleria en el marc del Pla de Digitalització Responsable, avalat per un grup d'experts.