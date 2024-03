Nuria Espert, Premi Max d'Honor, sobre la censura: "No s'atreviran i no els deixarem"

MADRID, 12 març (EUROPA PRESS) -

L'actriu Nuria Espert, que ha rebut el Premi Max d'Honor 2024 lliurat per l'SGAE, no creu que la censura actual en obres de teatre vagi a més perquè "no s'atreviran" ni tampoc "els deixarà" el món de les arts escèniques.

"Jo ja vaig viure temps molt difícils, de patiment i frustració, però també d'estrènyer punys i tirar endavant. D'aquella època tinc un record molt amarg que el públic ja tracta de fer-me oblidar, però els que es van lamentar, van desaparèixer", ha assenyalat en una trobada amb periodistes.

Espert, actriu, directora, gestora cultural i empresària teatral, ha rebut aquest guardó per unanimitat pel "seu gran llegat".

La intèrpret de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) rebrà el Premi Max d'honor el pròxim 1 de juliol del 2024 a l'Auditori Adán Martín de Tenerife durant la cerimònia de lliurament d'aquests guardons.

L'actriu es considera feminista "abans que s'inventés la paraula" i reconeix que al llarg de la seva carrera no s'ha trobat amb tants impediments per ser dona.

"La meva professió és una de les més avançades per donar-li el seu lloc a la dona", ha recordat, assenyalant per exemple que si en el llibret d'una obra s'indica que "entra Rosaura, ha d'entrar aquesta dona".

Per Espert, és necessari que en el teatre continuïn "dones que lluitin per la cultura", un fet que ve ocorrent "abans d'aquesta petita revolució però tan important" que és la del feminisme actual.

"En la nostra època vam ser desvergonyits i dono les gràcies", ha indicat, tornant la vista enrere a quan va signar un document --l'any 1979-- juntament amb altres dones en el qual es deia que avortava "per pròpia voluntat".

Així, recorda aquest moment com "una provocació", però que no "va portar conseqüències" i ara està "orgullosa" de la seva forma d'actuar. "No ens van tancar a la presó, però ens van renyar i el meu marit estava furiós", ha indicat.

Espert considera que ha tingut "molta sort a la vida i amb els papers", encara que si hagués d'escollir un paper que encara no ha portat a les taules seria el de 'Cleòpatra' -"és el moment ideal", ha reconegut amb un somriure-. Tampoc podria triar un paper d'entre totes les obres que ha representat, la qual cosa no treu que sí tingui una 'espina clavada'.

"Triar només una cosa no puc, perquè triaria malament, però sí que puc dir una cosa en la qual no vaig estar bé", ha afirmat, al·ludint al seu paper com a Pròsper a 'La tempestat', de William Shakespeare. Allà va ser dirigida per "un grandíssim director" --si bé no ha dit el seu nom--, però ella no es va sentir "a l'altura".

NOU PROJECTE

L'actriu també ha desvetllat que seguirà treballant i ja compta amb un projecte pels propers mesos que ha acceptat. Malgrat no desvetllar totalment de què es tracta, sí ha apuntat que serà un text de Wajdi Mouawad --l'autor d''Incendis'-- que ja està "estudiant".

Espert va ser una pionera dedicada a la seva pròpia companyia. Al 1959 va fundar, juntament amb el seu marit Armando Moreno, la companyia Nuria Espert, que va començar amb 'Gigí' de Colette i 'Les criades' de Jean Genet. I en la seva memòria destaquen textos de Lorca i Valle-Inclán que li van obrir les portes dels grans teatres de tot el món.

Va emprendre llavors una gira internacional que va perdurar gairebé una dècada amb 'Erma' (amb la qual es va consagrar i va fer més de 2.000 representacions al Teatro de la Comedia de Madrid), 'Doña Rosita la soltera' o 'Divinas palabras'. Espert ha reconegut que aquest guardó "és desitjat i ha trigat a arribar".