Núria Cadenes guanya el Premi Proa amb la novel·la 'Qui salva una vida'

L'escriptora Núria Cadenes ha guanyat aquest dijous el 7 Premi Proa de Novel·la, dotat amb 40.000 euros, amb 'Qui salva una vida', un relat amb el qual explora una xarxa d'evasió a la comarca de la Cerdanya que tenia com a eixos clau a dos capellans per salvar a persones del nazisme.
Cadenes (Barcelona, 1970) ha explicat en roda de premsa que és emocionant rebre un guardó com el Premi Proa i ha assenyalat que la novel·la tracta sobre "gent normal que en els moments més durs fan simplement el que és correcte" i ajuden a l'altre sense esperar cap reconeixement.
La novel·la s'inspira en la vida del seu besoncle, el sacerdot Joan Domènech, que va ser rector a Puigcerdà (Girona) i que era una història que l'ha perseguit durant molt temps: "No es per què no l'havia escrit fins ara, potser per pudor, per ser família, com tampoc sé per què l'he escrit ara".
Ha explicat que des de la seva posició de rector de Puigcerdà va organitzar una xarxa efectiva i diversa durant la II Guerra Mundial que va aconseguir travessar per la frontera a un centenar de persones, principalment jueus que fugien del nazisme i aviadors aliats.
Ho van fer gràcies a un grup de persones format per monges de l'hospital, estudiants i veïns "absolutament normals i corrents, que no s'espera que facin coses extraordinàries"
Ha subratllat que la història de la novel·la parteix de la del seu besoncle és el fil principal però que és també la d'aquest grup inversemblant que "en l'hora decisiva va actuar per decència, per amor, per responsabilitat i va fer el correcte".
"ÉS LITERATURA"
Ha volgut deixar clar que es tracta d'una novel·la, "tot és cert però és literatura", i que no ha volgut fer una hagiografia, en un llibre que tracta més sobre què fa una persona que sobre el que és.
El jurat d'aquesta edició ha estat format per Xavier Pla, Mar Bosch, Anna Sáez Mateu, Vicenç Villatoro i l'editor Josep Lluch, i 'Qui salva una vida' ha estat triada entre les 26 obres presentades aquesta edició al premi.
L'integrant del jurat Xavier Pla ha subratllat que es tracta d'una novel·la "lírica, vibrant, guiada per una pulsió ètica", i que és una reflexió sobre la responsabilitat individual i la força de la compassió enmig de la tragèdia.
Núria Cadenes rep el guardó aquest dijous en un acte en el Museu Tàpies de Barcelona i se suma a una nòmina de guanyadors amb Jordi Nopca, Francesc Serés, Maite Salord, Martí Domínguez, Laura Gost i Eva Mengis-Arnal.