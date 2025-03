Núria Cabutí (Penguin Random House) xifra en 410 milions la facturació del 2024

Demana lleis "més contundents" per lluitar contra la pirateria

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)

La CEO de Penguin Random House Grup Editorial (PRHGE), Núria Cabutí, ha assegurat aquest dilluns que el grup va registrar el 2024 unes vendes de 410 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement de prop del 14% respecte a l'any anterior.

En una entrevista d'Europa Press, amb motiu de la inauguració del nou centre de distribució del grup a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Cabutí ha afirmat que el 2024 va ser un "molt bon any" i que té molt bones perspectives de cara a aquest 2025.

Cabutí ha afirmat que aquesta facturació es produeix en un context en el qual el mercat del llibre a Espanya i a nivell internacional està creixent --en el cas d'Espanya en un 9%--, i s'ha mostrat "optimista" amb el creixement del sector ja que veu en el llibre el format òptim per entretenir-se i aprendre.

Ha afirmat que el catàleg de PRHGE, que publica més de 2.000 títols a l'any i en té 24.000 en catàleg, arriba a un públic molt ampli, i ha dit que estan notant l'arribada de nous lectors perquè l'àrea infantil i juvenil és un dels segments de mercat que "està creixent més".

Ha dit que el 90% de les vendes del grup són en format físic, per un 10% en llibre digital i audiollibre, tot i que aquest últim està creixent perquè permet incorporar lectors com gent que escolta mentre fa esport o cuina.

Davant el sorgiment de nous petits segells editorials, ha subratllat que "com més editorials més ric és l'ecosistema" perquè es publiquen més veus i sorgeixen nous projectes, i ha remarcat que hi ha lloc per a tothom.

Ha explicat que els principals reptes que té el sector és com aplicar la tecnologia i com poder ser cada vegada més sostenibles mediambientalment.

Sobre la irrupció de la intel·ligència artificial (IA), ha sostingut que pot servir per ajudar en processos com la distribució o definir els tiratges, però que en un món amb cada vegada més continguts generats per IA serà "més important que mai" comptar amb bons editors.

LLEIS "MÉS CONTUNDENTS" CONTRA LA PIRATERIA

Cabutí ha demanat a les administracions que lluitin contra la pirateria en el mercat, i ha dit que calen lleis "més contundents" i una educació en la qual es respecti la propietat intel·lectual que inclou tota obra literària.

Preguntada per si la societat valora la cultura, la CEO de PRHGE ha afirmat que, tot i que es va millorant, és necessària una tasca tant de les administracions, les famílies, l'educació i els mitjans de comunicació que cal respectar el patrimoni cultural i cuidar-lo més.

CENTRE DE CERDANYOLA

La CEO de PRHGE ha explicat que, a més de la inversió al centre de Cerdanyola de 36 milions d'euros, el grup també està escometent inversions importants a l'Amèrica Llatina per millorar la distribució i la logística, on exporta i distribueix els seus títols a 45 països, i opera a Mèxic, Colòmbia, el Perú, Xile, l'Argentina, l'Uruguai i els Estats Units.

Sobre el centre logístic a Cerdanyola, ha afirmat que distribuirà principalment a Espanya i que centralitza els diferents magatzems que tenia a la província de Barcelona, i des del qual es podran distribuir 160.000 llibres diaris i té una capacitat de 340.000 en dies d'alta demanda.

Cabutí ha remarcat que des del centre es distribuiran principalment els llibres dels 61 segells editorials del grup, però que a causa de la seva gran capacitat permet oferir serveis logístics a tercers, com és l'acord assolit amb les editorials englobades a Abacus Futur.