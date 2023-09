Núria Cabutí (Penguin Random House) preveu un 2023 "positiu" en vendes després de facturar 351 milions el 2022

Veu interès creixent en la novel·la gràfica, el còmic, el manga i els audiollibres

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

La CEO de Penguin Random House Grup Editorial, Núria Cabutí, preveu un 2023 "molt positiu" en vendes, amb un mercat dinàmic, nous autors i més demanda de lectors joves, i després de superar ja les xifres de vendes prèvies a la pandèmia, amb 351 milions facturats el 2022 (van ser 242 milions el 2021; 248 el 2020, i 253 el 2019).

En una entrevista d'Europa Press, ha reivindicat la identitat pròpia dels 61 segells de l'editorial, que publica uns 2.500 títols l'any, amb els quals treballa "de manera artesanal a nivell creatiu, però amb l'eficiència d'un gran grup a nivell operatiu".

La divisió en llengua espanyola de la companyia internacional Penguin Random House és "líder en tot el mercat hispà" i té presència a nou països: Espanya, Portugal, Argentina, Xile, Uruguai, Perú, Colòmbia, Mèxic i Estats Units.

Entre els seus objectius destaca donar més visibilitat i acompanyar els autors; proposar continguts que fomentin la lectura; donar suport a llibreters i anticipar-se a les tendències dels lectors. Sobre aquest últim punt, ha destacat que Penguin publica obres sobre feminisme fa anys, quan "encara no hi havia tanta demanda en el mercat".

BON DESENVOLUPAMENT EN EL MERCAT HISPÀ

Cabutí, que també forma part del Consell de Supervisió de Bertelsmann, ha constatat que el grup editorial alemany "pensa que hi haurà un desenvolupament positiu" en el mercat hispà, en el qual ella adverteix un creixent interès per part de lectors en la novel·la gràfica, el còmic i el manga.

Ha dit que el mercat editorial llatinoamericà, "malgrat que hi ha molta inestabilitat a nivell econòmic en molts països, és estable i creix en hàbits de lectura", i preveu que tingui un desenvolupament important en els pròxims anys.

EL PAPER, "PREFERIT" AMB EL 90% DE VENDES

Segons Cabutí, l'autoedició no és una amenaça per als editors, ni el llibre digital ho és per a l'edició en paper, que "continua sent el format preferit dels lectors", amb un 90% de les vendes del grup respecte del 10% que suposen les del llibre digital.

Per això Penguin aposta "molt" pel nou centre de distribució logística que s'obrirà el 2025 a Cerdanyola del Vallès (Barcelona): amb una inversió de 36 milions d'euros, unificarà tota l'activitat dels cinc magatzems que té actualment a l'àrea metropolitana de Barcelona, convertint-se en l'únic a Espanya.

Penguin Random House Grup Editorial ha registrat un augment de demanda d'audiollibres, un format consolidat als Estats Units i que està creixent a Espanya, i respon a aquesta tendència amb audiollibres "tant de novetats com de llibres del fons".

DIVERSITAT I LIDERATGE

Cabutí, que ocupa el càrrec des del 2010 i encapçala un equip directiu format per 21 dones i 12 homes, ha destacat que l'editorial compta amb un Pla d'Igualtat des de "molt abans que fos obligatori" i que ara l'objectiu és fomentar la diversitat dins de l'empresa, tant de nacionalitats com de formació.

Ha considerat que encara queda "molt" camí per recórrer per assolir la paritat en els llocs de lideratge, sobretot en determinats sectors, si bé celebra que cada cop hi hagi més eines que ajudin les dones a conciliar feina i vida personal.

Preguntada per les seves peticions a les administracions, ha plantejat destinar més recursos a "potenciar" l'interès per la lectura i l'hàbit lector en escoles, i ha valorat iniciatives impulsades pel Govern amb aquest objectiu, com el Pla nacional del llibre i la lectura o la campanya 'Fas 6 anys. Tria un llibre'.

"RESTRINGIR LA CULTURA ÉS PERDRE COM A SOCIETAT"

Sobre si veu amenaçat el món de les lletres en català, ha assegurat que és un sector sòlid, tot i que "restringir la cultura és perdre com a societat", i ha erigit la llibertat d'expressió en tots els idiomes i la diversitat de publicacions com a peces fonamentals per al bon desenvolupament de la societat.

Cabutí és optimista sobre el futur del sector editorial perquè "traspassar coneixement i entreteniment a través d'un llibre continuarà sent un format, una manera, molt especial i desitjada per la gent", i ha remarcat que Penguin està ben posicionat per continuar sent líder.