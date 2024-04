Una nova teràpia millora el control de símptomes motors en pacients amb Parkinson, segons un estudi

Es tracta d'un fàrmac amb 'levodopa' administrat per via subcutània



BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Vall d'Hebron a Barcelona ha participat en un assaig clínic de fase III internacional, el qual conclou que una nova teràpia amb el fàrmac 'levodopa' "millora" el control dels símptomes motors en pacients amb Parkinson, ha informat aquest dijous en un comunicat, amb motiu del Dia Mundial del Parkinson de l'11 d'abril.

L'estudi multicèntric, publicat a la revista 'The Lancet Neurology', ha demostrat l'eficàcia i seguretat de la teràpia ND0612, desenvolupada per la farmacèutica NeuroDerm, que consisteix en l'administració de 'levodopa' per via subcutània, mitjançant una petita bomba implantada sota la pell.

Entre les opcions terapèutiques dels pacients amb Parkinson, que pateixen moviments involuntaris i incontrolats i fluctuacions en el seu estat motor, estan el 'levodopa' oral, que no és efectiu en tots els pacients, i tècniques invasives com l'estimulació cerebral profunda.

Els investigadors, amb l'objectiu de trobar alternatives menys invasives per tractar el Parkinson, han analitzat dades de 243 pacients amb aquesta patologia de més de 100 centres comparant l'eficàcia de la infusió subcutània durant tot el dia amb la del 'levodopa' oral.

MÉS TEMPS SENSE SÍMPTOMES

El neuròleg de Vall d'Hebron Jorge Hernández-Vara ha indicat que els resultats de l'estudi mostren que la infusió subcutània "ofereix uns nivells més constants del medicament", gairebé dues hores més sense moviments involuntaris respecte a la presa de 'levodopa' oral.

A més, ha precisat que aquesta diferència es deu al fet que, en el cas del 'levodopa' oral, "els nivells de fàrmac que hi ha en la sang varien i això provoca que els símptomes no estiguin sempre controlats".

L'estudi també ha observat que els pacients tractats amb ND0612 podien fer millor les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, rentar-se o escriure.

Hernández-Vara ha afegit que la teràpia amb ND0612 permet una aproximació individualitzada en el tractament dels pacients amb Parkinson, per la qual cosa és "una bona alternativa abans de considerar altres opcions amb cirurgia molt més invasives".