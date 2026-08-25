La nova pel·lícula de Tadeu Jones s'estrenarà en català en 38 sales de cinema aquest dimecres

BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
La pel·lícula 'Tadeu Jones 4: La llàntia meravellosa' s'estrenarà aquest dimecres, 26 d'agost, en la seva versió en català en 38 de sales de cinema, ha informat la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicat aquest dimarts.
La producció d'aquesta animació compta amb el suport d'aquest departament, mitjançant l' Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), i el seu doblatge en català ha comptat amb el suport de la Conselleria de Política Lingüística.
Es tracta del quart lliurament de la saga de 'Tadeo Jones', en la qual la vida de Tadeo i Sara ha canviat per complet i ara són pares d'Olimpia, una nena de dos anys.
No obstant això, la Mòmia no ha encaixat gens ben haver deixat de ser el centre d'atenció i, per això, quan Sara troba la llàntia meravellosa d'Aladino durant un viatge familiar a Londres, la Mòmia aprofita l'ocasió per demanar d'amagat un desig: tornar al Perú de l'any 1502, quan era jove i tothom la volia.
50 PEL·LÍCULES
Tadeo i Sara no tindran més remei que seguir-la fins al passat per impedir que es canviï el curs de la història i, després, hauran de trobar la manera de tornar al present, en una aventura que els portarà des de Perú fins a la cova d'Alí Babá i els quaranta lladres.
El departament de Política Lingüística ha recolzat el doblatge o subtítols de 50 llargmetratges al llarg de 2026, informa en el seu comunicat.