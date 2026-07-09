Una nova onada de calor arribarà diumenge a Catalunya després d'un "respir" el cap de setmana

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Una altra calorada extrema arribarà a Catalunya a partir de diumenge i durarà, com a mínim, fins dimecres vinent, amb temperatures que seran comparables a les que ja es van produir aquest dimecres amb valors "rècord" a diversos municipis catalans.
Ho ha explicat en unes declaracions davant els mitjans aquest dijous al Centre de Comandament Avançat (Cecat) el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, juntament amb la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, que han advertit d'alguns dels riscos que comporten aquests valors.
Segalà ha explicat que les temperatures baixaran una mica divendres i que el cap de setmana serà un "respir" després de l'onada de calor, però que a partir de diumenge es produirà un nou repunt dels termòmetres.
En preguntar-li per una eventual normalització de les temperatures, el cap de predicció del Meteocat ha explicat que encara és aviat, però les previsions apunten que a partir de dijous de la setmana vinent els valors baixaran notablement.
MÉS DE 230 ATENCIONS DEL SEM
Per la seva banda, Solé ha explicat que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha dut a terme més de 230 atencions de persones que han patit algun dels efectes de la calor.
Així, ha recomanat a la població evitar exposar-se al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se constantment i anar amb compte durant el bany a platges i piscines, si bé ha recordat que continuaran en alerta els plans d'emergència Infocat (per l'elevat risc d'incendis) i Procicat (per les altes temperatures).
RISC D'INCENDIS
La sotsdirectora ha afegit que durant la treva d'aquest cap de setmana és possible que graduïn una mica la situació amb el Procicat per la calor, però en estar en una situació "delicada" per l'elevat risc d'incendis, ha indicat que continuaran en emergència i es valorarà diàriament.
Solé ha dit que hi ha un total de 219 municipis catalans que tenen activat el nivell 4 del Pla Alfa i ha demanat a la ciutadania molta precaució en entorns forestals.