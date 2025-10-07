Una nova manifestació per Palestina congrega a 400 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Una manifestació convocada aquest dimarts per l'entitat Samidoun, de suport als presos palestins, ha congregat unes 400 persones a Barcelona, segons dades que la Guàrdia Urbana ha facilitat a Europa Press.
La marxa ha començat sobre les 18.30 hores a la Rambla del Raval i sobre les 20.45 hores encara segueix recorrent els carrers de la ciutat per mostrar el seu suport a "la resistència palestina", segons detalla el cartell de la convocatòria.
Alguns col·lectius com l'Organització Juvenil Socialista de Catalunya (OJS) o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Spec) han fet en 'X' una crida a participar en la manifestació.