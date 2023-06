La nova Barcino Sacra Card permet l'accés conjunt a vuit espais de l'Arzobispado a Barcelona

L'entrada general té un preu de 47 euros i es pot comprar a partir de dissabte



L'Arquebisbat de Barcelona i Turisme de Barcelona han creat la Barcino Sacra Card, que permet l'entrada conjunta a vuit espais "significatius" de l'Arquebisbat al centre de la ciutat, com la Catedral de Barcelona i la basílica de Santa Maria del Mar, per un preu de 47 euros per a adults; de 42 per a estudiants de 16 a 25 anys i de 17 per a nens de 3 a 15 anys.

Així ho ha explicat el director del Secretariat Diocesà de Turisme i comissionat de la Barcino Sacra Card, Josep Maria Turull, en la presentació del projecte aquest dijous al costat del cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, i el president del Consorci de Turisme de Barcelona, Eduard Torres.

A més de donar accés a la Catedral de Barcelona i a la Santa Maria del Mar, la targeta inclou l'entrada a l'antic monestir de Sant Pau del Camp; a l'oratori de Sant Felip Neri; a la Casa de l'Almoina, edifici de la caritat de la Catedral; a la Basílica de Santa Maria del Pi; a l'antic monestir de Sant Pere dels Puel·les i al temple del Sagrat Cor del Tibidabo.

"BELLESA ARQUITECTÒNICA" I VALORS TRADICIONALS

Per Omella, la Barcino Sacra Card, que es podrà adquirir des d'aquest dissabte, fa més accessible el patrimoni eclesiàstic de la ciutat permetent visitar espais de gran "bellesa arquitectònica, i descobrir els valors tradicionals que els han fet possibles", i ha enaltit els segles d'història del patrimoni de l'Arquebisbat.

Ha assegurat que la iniciativa podrà créixer amb el temps i incorporar més espais de turisme cultural religiós "d'altres llocs, dins de la Diòcesi, de la província i de Catalunya", i ha celebrat que l'Arquebisbat i Turisme de Barcelona treballin conjuntament per avançar com a societat.

ABASTA 1.800 ANYS D'HISTÒRIA

Josep Maria Turull ha destacat que la targeta pretén "afavorir el creixement personal, intel·lectual i espiritual" dels visitants, així com la preservació i conservació del patrimoni cultural diocesà, i ha recordat que amb la targeta es poden recórrer 1.800 anys d'història, des del segle II fins al segle XX.

Eduard Torres ha explicat que la iniciativa proposa "un nou imaginari cultural i és un embrió que permetrà en un futur explicar nous equipaments que van més enllà" del centre de Barcelona, com el monestir de Pedralbes, i ha afegit que la implicació de l'Arquebisbat és important per a la promoció del turisme cultural de la ciutat.