Nous intents d'entrada irregular de migrants marroquins a Melilla mantenen en alerta a les forces de seguretat

MELILLA 1 ago. (Del corresponsal d'Europa Press, Mustafa Hamed Hassan) -
La matinada està sent de gran activitat a la frontera i els voltants, on el so dels trets de material antidisturbis està sent una constant durant tota la nit així com el so de les sirenes dels vehicles de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil.
La frontera de Beni Enzar continua tancada després que nous intents d'entrada irregular estiguin frustrant la reobertura prevista del principal pas entre Melilla i el Marroc, perllongant el bloqueig de més de 2.000 viatgers de l'Operació Pas de l'Estret (OPE), que romanen retinguts des de la nit del dijous.
La Delegació del Govern ha informat que, al llarg de la tarda, diversos grups de migrants marroquins van intentar aproximar-se a diferents punts del perímetre fronterer i de la frontera de Melilla, encara que tots els intents van ser avortats per les forces de seguretat marroquines abans que poguessin arribar al tancat o als passos habilitats.
Segons la institució, el dispositiu especial de seguretat roman plenament activat i preparat per respondre als diferents escenaris que puguin produir-se, adaptant la resposta operativa en funció de l'evolució de la situació i mantenint una comunicació permanent i una estreta coordinació amb les autoritats marroquines.
La delegada del Govern, Sabrina Moh, roman des de primera hora de la tarda a la zona fronterera realitzant un seguiment continu de l'evolució dels esdeveniments i de les actuacions de l'operatiu desplegat.
Així mateix, ha reiterat públicament el seu agraïment als professionals de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i a les forces de seguretat marroquines per la col·laboració que estan prestant durant aquesta situació.
L'obertura del pas fronterer, prevista per a la tarda d'aquest divendres amb l'objectiu d'alleujar la situació de les milers de persones bloquejades des de les 22.00 hores del dijous, va haver de ser suspesa novament quan les autoritats de tots dos costats es disposaven a restablir el trànsit.
Fonts presencials van assenyalar que, en aquest moment, es van registrar nous incidents protagonitzats per menors que es trobaven als voltants del perímetre fronterer a territori marroquí.
Des d'aproximadament les 19.00 hores es van escoltar trets de material antidisturbis a banda i banda de la frontera. A més, segons testimonis, les forces marroquines van emprar gasos lacrimògens per dispersar als grups concentrats, mentre que, del costat espanyol, la Policia va tornar a tallar la carretera d'accés a Beni Enzar i va desviar el trànsit com a mesura preventiva.
El tancament afecta principalment als viatgers de l'Operació Pas de l'Estret, ciutadans marroquins residents a diferents països europeus que es dirigien al Marroc per passar les vacances estivals amb les seves famílies.