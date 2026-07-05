El nou finançament podria baixar un 52% l'espera en dependència a Catalunya, segons el Govern central

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern espanyol afirma que el nou finançament estatal podria reduir en un 52,09% la llista d'espera per accedir a una prestació efectiva en matèria de dependència a Catalunya, segons estimacions realitzades pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.
En un any i mig, Catalunya podria aconseguir que 24.881 persones deixessin d'estar en llista d'espera, i a finals de 2027 la comunitat disposaria de fons suficients per aconseguir que 61.470 més rebin una prestació per dependència, informa el Ministeri en un comunicat d'aquest diumenge.
Això suposa un augment del 24,02% respecte a 2025, i una xifra total de 317.405 persones ateses dins del sistema.
Les estimacions s'han realitzat sobre la base de les noves quanties aprovades pel Govern espanyol la setmana passada, que es comencen a abonar al juliol i es traduiran en una inversió addicional de 6.200 milions d'euros que es transferiran a les autonomies d'aquí a la fi de 2027.
El Govern central espera que l'increment de finançament es tradueixi també en una "millora en la qualitat de les prestacions que es reben" i en les condicions laborals de personal que treballa en dependència.