Nou ferits menys greus per un accident de trànsit a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Nou persones han resultat ferides menys greus com a conseqüència d'un accident de trànsit aquest diumenge al carrer de Santa Eulàlia del l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el qual un automòbil ha perdut el control xocant amb tres ciclistes, dos vianants i dos patinets, informen el Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat (SEM) i Bombers via X.
El SEM s'ha desplaçat amb 10 ambulàncies i s'ha traslladat a tres ferits a l'Hospital de Bellvitge, altres tres a l'Hospital de Sant Joan Despí, un a l'Hospital de Sant Boi, un ha estat traslladat al Centre d'Urgències d'Atenció Primària Pura Fernández i un últim ha estat donat d'alta pels serveis mèdics en el lloc dels fets.
Per la seva banda, Bombers ha treballat amb cinc dotacions per comprovar que no hi hagués ningú atrapat i assistir al SEM en les labors amb els ferits.