Un nou dispositiu del Pla Kanpai a Tarragona acaba amb 33 detinguts i 1.138 identificats

TARRAGONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -
Més de 320 agents de Mossos d'Esquadra, guàrdies urbanes, policies locals i Policia Nacional van detenir a 33 persones i van identificar a altres 1.138 en les localitats de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell (Tarragona) durant el desenvolupament del dispositiu conjunt del pla Kanpai contra la multirreincidencia aquest divendres.
El balanç de l'actuació s'ha tancat amb 26 arrests realitzats pels Mossos d'Esquadra i 7 per la Policia Nacional després de supervisar a un miler de ciutadans que acumulaven 3.382 antecedents policials amb la intenció d'alterar la mobilitat delictiva i incrementar la percepció de control a les zones de més afluència, informa Mossos en un comunicat aquest dissabte.
En l'àmbit de la seguretat s'han interposat 80 denúncies per tinència de drogues i 20 per armes blanques, a més de vuit actes per falta de respecte a l'autoritat en una jornada que va acabar amb 14 citacions judicials i altres 20 per part de la Policia Nacional després d'inspeccionar deu locals comercials.
Quant al control viari, les patrulles han supervisat 348 vehicles amb un resultat de 69 denúncies de trànsit i la investigació de cinc persones per conduir sense permís, a més de la recuperació de tres vehicles sostrets i la immobilització d'altres cinc cotxes per mancar del segur obligatori.
Aquesta intervenció sincronitzada forma part del pla Kanpai, una estratègia per reduir els índexs de criminalitat i actuar davant d'infraccions administratives a Catalunya, el dispositiu de les quals ha estat format en aquest cas pels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, diverses guàrdies urbanes i policies locals del Camp de Tarragona, a més de vigilants de seguretat privada.