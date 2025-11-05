El nou disc de Rosalía, 'Lux', es filtra per les xarxes socials abans de la publicació oficial

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El nou disc de Rosalía, 'Lux', s'ha filtrat aquest dimarts a través de les xarxes socials, dos dies abans de la publicació oficial, el 7 de novembre.
Tot i que la discogràfica de l'artista, Columbia Records, no n'ha donat detalls, a TikTok una usuària assegura que en una botiga de Bayamón (Puerto Rico) el vinil ja està a la venda.
A més, aquest dimarts l'artista va publicar a Spotify 'Reliquia', un segon avançament de l'àlbum, però una hora després es va retirar la cançó sense cap explicació de si es tractava d'un error o d'una acció planejada.
La cantant va publicar el primer avançament del nou disc, 'Berghain', juntament amb Björk i Yves Tumor, el passat 27 d'octubre, tema que ja ha aconseguit més de dos milions de visualitzacions a YouTube i ha arribat a les 23 milions de reproduccions a Spotify.