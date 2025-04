Nou detinguts al districte de Sants (Barcelona) pel pla Kanpai contra la multireincidència

Els Mossos han denunciat 85 persones per tinència il·lícita de drogues

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), han detingut nou persones a la discoteca M7 Club durant el primer dispositiu nocturn del pla Kanpai contra la multireincidència al districte de Sants-Montjuïc (Barcelona).

El dispositiu ha començat aquest dissabte cap a les 00.30 a la comissaria del districte de Sants-Montjuïc amb un brífing al qual han assistit la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA), la Brigada Mòbil (Brimo), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), la Unitat Canina i els Fura --agents de paisà-- dels Mossos d'Esquadra.

En aquesta sessió informativa, a càrrec del sergent de la comissaria, Jordi Serrat, també han estat presents unitats de seguretat ciutadana, la policia administrativa i la Unitat de Reforç d'Emergències i Proximitat (Urep) de la GUB, juntament amb el Grup Orca del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i agents de la Policia Nacional, per les seves competències en matèria d'estrangeria.

De manera simultània, a l'interior de la discoteca, els Fura de Mossos i Inspectors de Treball pentinaven l'establiment a la recerca d'irregularitats i n'informaven l'encarregat de coordinar el dispositiu, el sotscap de l'Àrea Policial Bàsica de Sants, el sotsinspector Xavi De Moner.

ENTRADA

Cap a les 02.00, agents de l'Arro, acompanyats de la Urep, han efectuat l'entrada al local, que en aquest moment congregava més de 200 persones repartides entre les dues plantes, i en el qual s'estava celebrant una festa especial de música electrònica.

Els agents han aturat la festa, han ordenat als assistents que col·loquessin les mans de manera visible i han començat a dirigir grups reduïts de persones a l'exterior, per identifica-los i registrar-los.

En total, s'han identificat 230 persones, de les quals 85 han estat denunciades per tinència il·lícita de substàncies estupefaents, com per exemple marihuana, MDMA, èxtasi líquid, cocaïna i ketamina.

CINC AMB ANTECEDENTS

En la primera nit de Kanpai en aquest districte barceloní, els Mossos han detingut un total de nou persones: vuit per salut pública i una per la tinència d'un arma prohibida, en concret, una defensa extensible metàl·lica que portava un dels controladors d'accés.

Dels nou detinguts --set homes i dues dones--, cinc tenen antecedents previs per salut pública i tots ells han estat traslladats a la Comissaria dels Corts, on aquest dissabte al matí passaran a disposició judicial.

Una vegada que la Unitat Canina ha comprovat que no hi havia substàncies dins del local i que Inspecció del Treball i la policia administrativa de Mossos i la GUB han constatat que l'establiment complia amb la normativa i l'aforament i tenia en vigor la llicència, s'ha pogut restablir l'activitat amb normalitat.

"UN ÈXIT"

De Moner ha qualificat el dispositiu com "un èxit", ja que segons ell s'ha produït una bona coordinació i col·laboració entre els diferents cossos policials i no hi ha hagut cap descontrol, textualment.

La prova pilot que s'ha dut a terme a Barcelona, Badalona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) des d'aquest divendres a les 09.00, ha finalitzat aquest dissabte a les 09.00, però De Moner ha explicat que la previsió és continuar fent dispositius "periòdicament".

UN PLA TRANSVERSAL

El dijous, l'intendent Toni Rodríguez, coordinador de projectes estratègics a la prefectura de Mossos, va anunciar el llançament del pla Kanpai, --que en japonès significa 'buidar el got'--, un nou pla integral i transversal per frenar la multireincidència partint des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aplicar-ho, en un futur, en altres punts del territori.

Kanpai s'allunya d'una perspectiva merament policial i interpel·la tots els actors implicats, com la Fiscalia, la judicatura, els Serveis Socials, altres cossos policials i, fins i tot, la premsa, i contempla la reorganització de recursos sense necessitat d'augmentar el nombre d'efectius.

També preveu més presència de Brimo i Arro no només a nivell operatiu, sinó també en l'estudi, coneixement i accions d'intel·ligència, atès que aquest és un dels pilars del pla, que té com a propòsit recopilar informació sobre aquest fenomen i millorar el tractament i l'anàlisi de dades.

El 2024, només a Barcelona, la policia va detenir 452 lladres multireincidents que acumulaven un total de 3.600 arrests per 9.114 delictes.