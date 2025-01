Nou detinguts i 150 identificats en un macrodispositiu contra lladres en patinet a Barcelona

BARCELONA 25 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, han detingut nou persones i n'han identificat 150 en un macrodispositiu contra lladres que actuen en patinet elèctric a la ciutat.

Segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat fonts dels Mossos a Europa Press, les detencions es van produir dijous passat en una operació desplegada a les zones de Sant Martí, Sants-Montjuïc, Ciutat Vella i l'Eixample.

Els agents van intervenir setze patinets, vuit per no pagar la sanció administrativa i la resta per no complir amb les característiques tècniques corresponents.

Dels nou detinguts, quatre van ser arrestats per tenir requeriments judicials pendents, dos per robatori amb violència i la resta per atemptat a l'autoritat, furt i tràfic de drogues.

També es van denunciar penalment cinc persones més --quatre per furt i altra per apropiació indeguda--, i administrativament cinc més --quatre per tinència de droga i l'altra per duur una arma prohibida.