El nou còmic d'Astérix es publicarà el 23 d'octubre del 2025

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -

Les Éditions Albert René/Salvat han anunciat que el 23 d'octubre del 2025 publicaran l'àlbum número 41 d'Astérix, en el qual es relatarà un nou viatge dels personatges gals.

El guió del còmic el signa Fabrice Fabcaro en companyia de Didier Conrad, que està a càrrec del dibuix, informa el grup Anaya en un comunicat aquest dilluns.

Fabcaro ha assegurat que en aquest número ha buscat una destinació on els personatges "no haguessin estat mai", i Conrad, per la seva banda, ha dit estar encantat de tornar a col·laborar amb Fabcaro i que està a punt d'acabar el dibuix a llapis que començarà a entintar.

A més, Les Éditions Albert René/Salvat homenatjarà els personatges amb la sèrie 'Astérix y Obélix - El combate de los jefes', dirigida per Alain Chabat, que arribarà a Netflix la primavera del 2025, s'emetrà de manera simultània a 190 països i està previst el doblatge a 39 idiomes.

També es publicarà a Espanya les noves edicions de col·leccionista d''El combate de los jefes' i 'Astérix en Helvecia', l'abril i juny de l'any vinent.

Finalment, aquest 2025 també se celebrarà el 60è aniversari del personatge d'Ideafix, el gos que acompanya Astérix i Obelix en les seves aventures.