El nou bisbe de Girona diu que l'Església va afrontar malament els abusos sexuals però està avançant

GIRONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El nou bisbe de Girona, Octavi Vilà, ha afirmat que l'Església va afrontar els abusos sexuals de manera incorrecta molts anys, amb trasllats per "treure's el problema del damunt".

Però creu que ara s'està avançant, ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia', recollida per Europa Press aquest diumenge, el mateix dia de la seva ordenació com a bisbe per substituir Francesc Pardo, que va morir el 2022, per la qual cosa Vilà ha deixat de ser abat del monestir de Poblet (Tarragona).

Ha dit que l'Església s'ha de ressituar, ha posat com a exemple l'Església francesa, "que fa molts anys que té una relació no distant, sinó cadascú en el seu terreny, amb l'Estat", i ha afegit que mai no han de fer política directament, perquè és una funció dels polítics.

AFRONTAR LA FALTA DE CAPELLANS

Sobre la falta de capellans per a les moltes parròquies de Girona, no les vol tancar, sinó que vol buscar alternatives: per exemple, traslladar fidels a les parròquies majors per a les misses dels diumenges (sense perdre el referent de la parròquia d'origen per a exèquies o batejos) i que els laics ajudin el sacerdot en visites a malalts o catequesis.

Quant a eliminar el celibat per pal·liar la falta de capellans, ha respost que "és una hipòtesi que sempre està sobre la taula" i ha destacat que ja existeixen diaques, a banda que el papa Francesc ha reconegut canònicament que les dones siguin lectores acòlites, de manera que es formalitza una cosa que ja practicaven algunes: fer les lectures i servir a l'altar.