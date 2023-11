'Notre Corps' de Claire Simon guanya el Premi Llargmetratge Internacional del Festival l'Alternativa

'El polvo ya no nubla nuestros ojos' de Colectivo Silencio guanya en la secció Curtmetratge Internacional

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El festival de cinema independent de Barcelona L'Alternativa 2023 ha atorgat el Premi Llargmetratge Internacional a la pel·lícula francesa 'Notre Corps' de Claire Simon, en una gala celebrada dissabte al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

El jurat ha valorat la seva "aposta per un cinema observacional que crea espai per a l'escolta de les dones i els seus cossos" i la capacitat de la directora de convertir el seu dolor personal en col·lectiu i el personal en el polític, informa el certamen en un comunicat.

En aquesta mateixa categoria, el jurat ha atorgat una menció especial al llargmetratge mexicà i xilè 'Tótem', d'Unidad de Montaje Dialéctico.

El Premi al Curtmetratge Internacional se l'ha emportat 'El polvo ya no nubla nuestros ojos' de Colectivo Silencio i el jurat ha concedit una menció especial a 'Aqueronte' de Manuel Muñoz Rivas.

El jurat ha decidit per unanimitat lliurar el Premi Film Nacional de l'Alternativa Oficial 'ex-aequo' a 'Soc filla de ma mare' de Laura García Pérez i a 'Máxica Neves no Nadal' de Víctor Soho, amb menció especial per a 'Zinzindurrunkarratz' d'Oskar Alegria.

Finalment, el Premi el Quixot de Llargmetratge Internacional se l'ha emportat 'The Mountains' de Christian Einshoj, mentre que el Premi Docma al Llargmetratge de l'Alternativa Oficial ha estat per a 'Un volcán habitado' de David Pantaleón i José Víctor Fuentes, amb menció especial per 'Soc filla de ma mare'.