Normalitzada "totalment" l'AP-7 després d'un accident a Tarragona

TARRAGONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat aquest dimarts cap a les 15.15 que s'ha normalitzat "totalment" la situació a l'AP-7 després d'un accident a Tarragona amb cinc vehicles implicats a les 7.21.
Així ho ha dit el SCT en una publicació a X aquest dimarts recollida per Europa Press, després d'informar abans, vora les 13.40, que ja havia reobert un carril en direcció a Barcelona.
Un dels vehicles implicats és un camió que ha perdut part de les bigues de ferro que duia de càrrega, que han caigut en tots dos sentits de la circulació i han provocat l'accident i el tall de la via.