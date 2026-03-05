Publicat 05/03/2026 12:58

Normalitzada l'S2 dels FGC a tota la línia després d'una manifestació que ha alterat el servei

Archivo - Cartell dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

La línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha pogut normalitzar tot el servei aquest dijous cap a les 12.20 hores després que una manifestació hagi alterat part del recorregut.

Segons ha informat Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press, el tall s'ha produït entre les estacions de Bellaterra i Universitat Autònoma (Barcelona).

En aquest sentit, s'ha hagut d'activar la prealerta del Ferrocat, que ja s'ha desactivat.

