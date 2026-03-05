Normalitzada l'S2 dels FGC a tota la línia després d'una manifestació que ha alterat el servei

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
La línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha pogut normalitzar tot el servei aquest dijous cap a les 12.20 hores després que una manifestació hagi alterat part del recorregut.
Segons ha informat Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press, el tall s'ha produït entre les estacions de Bellaterra i Universitat Autònoma (Barcelona).
En aquest sentit, s'ha hagut d'activar la prealerta del Ferrocat, que ja s'ha desactivat.