Normalitzada l'R2 Sud després de retirar el tren de treball avariat entre Bellvitge i Sants (Barcelona)

BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens a l'R2 Sud ha estat normalitzada aquest divendres sobre les 8.55 hores després de retirar el tren de treball avariat entre les estacions barcelonines de Bellvitge i Sants que des de les 5.30 ha causat afectacions a la línia.

Segons han informat fonts de Renfe a Europa Press, després de resoldre la incidència els tècnics d'Adif, l'R2 Sud recupera progressivament la circulació de trens habitual.

Per l'avaria, s'ha hagut de reprogramar el servei de la línia amb dos trens per hora i sentit i, per pal·liar els seus efectes, Renfe ha afegit dos combois més entre Castelldefels (Barcelona) i la capital catalana.