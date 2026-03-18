Normalitzada l'L2 després de quedar sense servei entre Sagrada Família i La Pau

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
El servei de l'L2 del Metro de Barcelona s'ha restablert aquest dimecres cap a les 10.15 després que una incidència hagi interromput la circulació entre les estacions de Sagrada Família i La Pau des de primera hora, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) via X.
La línia ha funcionat entre Paral·lel i Sagrada Família i entre La Pau i Badalona Pompeu Fabra i per fer el trajecte entre les dues estacions on no circulaven trens s'ha habilitat un bus especial i la línia H10 ha recorregut el tram afectat.
Després de normalitzar-se, TMB adverteix que l'interval de trens pot ser superior a l'habitual.