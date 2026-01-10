Normalitzada la circulació de totes les vies de Girona on eren obligatòries les cadenes per neu

Lorena Sopêna - Europa Press
GIRONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -
Les carreteres afectades per neu de la província de Girona on era obligatori l'ús de cadenes han tornat a la normalitat aquest dissabte sobre les 13.30 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
De fet, la GIV-4016 a Toses (Girona), que estava tallada, també ha pogut reobrir.
D'altra banda, encara es mantenen restriccions a la província de Lleida, on són obligatòries les cadenes en la C-13 entre Llavorsí i Esterri d'Àneu; en la C-142b en el seu accés al Pla Beret; en la C-28 entre Alt Àneu i Naut Aran; en la C-28z entre València d'Àneu i Esterri; en la L-500 entre Pont Suert i Vall de Boí, així com en la L-501, L-504 i N-141 a Bossòst, Lladorre i Vall de Boí.