Normalitzada la circulació a totes les carreteres catalanes després de les complicacions per la neu

Lorena Sopêna - Europa Press
LLEIDA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació a les carreteres catalanes s'ha normalitzat aquest dilluns a la tarda després que la neu compliqués la situació a 60 vies, amb la qual cosa ara cap està tallada o requereix l'ús de cadenes, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X.
Les últimes a recuperar la normalitat han estat una desena de la província de Lleida, on les cadenes han estat obligatòries després de les complicacions que s'han produït al llarg del matí i el migdia.
Concretament, la neu ha complicat la circulació a la C-12, entre Maials i Torrebesses, a més de l'A-2 entre Tàrrega i Veciana; la C-242 entre Torrebesses i Ulldemolins; la C-233 entre Bovera i Castelldans; la C-563 a Josa i Tuixén i la C-462 a la Coma i la Pedra i a Josa i Tuixén.