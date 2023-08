Normalitzada la circulació entre Llançà i Portbou (Girona) després de controlar l'incendi

Els Bombers mantenen 15 dotacions i esperen que la tramuntana pari aquest dilluns



GIRONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

La circulació entre Llançà i Portbou (Girona) per la carretera N-260 està normalitzada aquest dilluns al matí, una vegada controlat l'incendi forestal que afecta la zona des del divendres, després d'haver estat tancada i després amb el pas restringit només per veïns i treballadors per facilitar el pas als equips d'emergències.

El sotscap de l'operatiu de Bombers de la Generalitat per l'incendi de Portbou, David Martínez, ha explicat en declaracions als periodistes que des del diumenge a les 10 hores no s'ha reprès el foc en cap punt.

Des de llavors, els bombers han estat refredant els punts calents que hi havia a la zona afectada pel foc (573 hectàrees) i revisant el perímetre, que no ha augmentat.

Ara els Bombers mantindran un dispositiu amb 15 dotacions repartides en tres punts de la zona per seguir supervisant el foc fins a extingir-lo.

Els bombers també estan atents a l'evolució del vent de tramuntana que hi ha a la zona, amb la previsió que "al llarg del dia d'avui ha d'anar afluixant i en arribar la nit hauria de parar".

AJUDATS PELS CAMPS "NETS"

Aquest dilluns els Bombers tindran disponibles però no activats els mitjans aeris perquè "ara mateix no fan falta, està tot molt bé, per això entra en fase de control", però en cas que siguin necessaris els requeriran.

Respecte als factors que han ajudat a controlar el foc, Martínez ha destacat que a la zona hi ha vinyes i camps de pastures "nets" de vegetació que serveixen per aturar el foc i que no es propagui, i preguntat per les causes ha contestat que a hores d'ara no té cap informació.