Normalitzada la circulació a l'AP-7 a la Roca del Vallès (Barcelona) en sentit nord

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

La circulació s'ha normalitzat a l'AP-7 a la Roca del Vallès (Barcelona) en sentit Girona després que un camió hagi bolcat aquest dilluns a les 07.22 hores, informa el Servei Català de Trànsit en una anotació a X recollida per Europa Press.

L'incident ha produït retencions de 8,5 quilòmetres des de Mollet del Vallès, a més de cues de 6,5 quilòmetres des de Llinars del Vallès (Barcelona) a la Roca en sentit Tarragona, i de 5 quilòmetres entre Argentona i la Roca en sentit Granollers (Barcelona).

Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat sis dotacions per rescatar el conductor --ferit lleu--, que havia quedat atrapat dins la cabina; a més, els Bombers estudien com retirar el vehicle, que està encallat a la barrera de seguretat.