Normalitzada la circulació de la C-32 a Vilanova (Barcelona) en direcció Tarragona després del tall

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'autopista C-32 s'ha normalitzat aquest divendres cap a les 18.30 després que un xoc entre un camió i un turisme hagi obligat a tallar el trànsit cap a les 15.30 hores a l'altura de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en direcció Tarragona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
En total, s'han arribat a produir retencions de 2 quilòmetres des de Sant Pere de Ribes (Barcelona), fins que els vehicles s'han pogut retirar al voral.
Progressivament s'ha pogut obrir un carril i després els dos, fins que finalment s'ha normalitzat el trànsit.