Normalitzada la circulació a la C-32 a Premià de Dalt (Barcelona) amb tots els carrils oberts

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la C-32 a Premià de Dalt (Barcelona) s'ha normalitzat aquest dimarts a les 10.30 hores després que a les 07.30 hores s'hagi hagut de tallar totalment per un accident entre una furgoneta i un turisme, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Cap a les 08.00 hores s'han pogut reobrir dos dels tres carrils de l'autopista, si bé s'han arribat a acumular retencions de fins a set quilòmetres.
Després de reparar la via, les cues s'han anat reduint fins a poder-se normalitzar la situació de la carretera.