Normalitzada la circulació a la C-17 a Tagamanent (Barcelona) després de retirar el camió bolcat

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la C-17 a Tagamanent s'ha pogut reobrir aquest dimarts cap a les 17.00 hores en direcció Vic (Barcelona) després que un camió bolcat generés complicacions i retencions, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
També s'ha pogut reobrir el carril que estava tallat per tasques de neteja de la via en sentit Barcelona, que també ha registrat diverses retencions que es comencen a normalitzar.
El camió, de matrícula portuguesa i sense assegurança, va bolcar dilluns a la tarda i les tasques per retirar la càrrega --de gran tonatge-- i el vehicle han començat aquest dimarts, per la qual cosa el SCT ha recomanat als conductors des del matí circular per la C-25 i la C-16 o la C-25 i la C-59.