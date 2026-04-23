El nord-americà J.D. Barker: "Tant de bo hi hagués més esdeveniments com aquest al món"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor nord-americà J.D. Barker s'ha mostrat sorprès durant la seva primera diada de Sant Jordi a Barcelona, on ha signat el seu nou llibre 'El pacto': "És fantàstic veure tants amants dels llibres en un mateix lloc. Tant de bo hi hagués més esdeveniments com aquest al món".
En unes declaracions a Europa Press aquest dijous, Barker ha donat les gràcies a tots els lectors que s'han acostat per aconseguir un exemplar signat, i que li han mostrat el seu entusiasme i li han regalat "tones de bolígrafs, roses i punts de llibre".
"Passo molt temps sol escrivint. És agradable sortir i interactuar amb la gent que llegeix aquests llibres i veure que provoquen alegria", ha explicat.