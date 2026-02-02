Nominats als Goya, a favor d'Uclés en la seva polèmica amb Pérez Reverte: "Tots vam perdre la guerra no és un bon títol"

José Oliva - Europa Press
MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -
Nominats a la 40 edició dels Premis Goya, que es lliuraran el proper 28 de febrer a Barcelona, s'han posicionat del costat de l'escriptor David Uclés en la polèmica amb Pérez-Reverte per les jornades ajornades de la XI edició de Lletres a Sevilla sobre la Guerra Civil en la Trobada de Nominats, que s'ha celebrat aquest dilluns al Gran Casino de Madrid.
"Tots vam perdre la guerra perquè les guerres ocasionen uns desastres impressionant, per això cal tractar d'evitar-les. El que passa és que la guerra civil la van perdre uns i a aquests que van perdre els van picar i els van seguir executant", ha assegurat el cineasta Manuel Gómez Pereira, director d''El Sopar', que compta amb vuit nominacions, entre elles destaca la de Millor Pel·lícula.
L'esdeveniment ha congregat al voltant de 200 nominats d'un total de 241, encara que hi ha hagut grans absències com Mario Casas, Albert Serra o Patricia López Arnaiz.
Pereira, que ha dirigit la cinta ambientada en el context real de la Guerra Civil, considera que el discurs que tots van perdre la guerra "és molt ambivalent". "En David el que volia dir era això. No crec que fos un bon títol", ha indicat.
Per la seva banda, Gerard Oms, nominat en la categoria de Millor adreça novella per 'Molt lluny', ha afirmat que "el que és clar és que no tots van perdre igual la guerra" i que "parteix de l'odi" que se segueix arrossegant avui a Espanya és part "d'aquest llegat".
"Les polítiques tan injustes i de tant odi que s'obre en pas tristament en l'actualitat beuen de llavors, beuen d'alguna cosa que jo crec que no es va acabar de gestionar del tot bé", ha afegit el director.
La cineasta Eva Libertad, nominada a les categories Millor direcció novella i Millor guió adaptat per 'Sorda', ha afirmat que espera que mai se li presenti la possibilitat de treballar en un projecte d'aquest tipus: "Crec que al final els projectes en els quals em fico han d'estar alineats amb la meva manera de mirar el món o almenys amb certes inquietuds".
Respecte a si participaria en una pel·lícula titulada 'Tots vam perdre la guerra', ha assegurat que hauria de llegir-se "la lletra petita" però que en principi no li fa "molta gràcia".
També ha opinat sobre la polèmica l'actor Tamar Novas, nominat a Millor Actor de Repartiment pel seu treball en 'Rondallas', ha assenyalat que és un tema "suficientment delicat i difícil" i ha defensat que ha d'haver-hi moltes pel·lícules sobre la història espanyola per "sanar aquesta ferida".
L'actriu Ángela Cervantes, nominada a Millor Actriu Protagonista pel seu paper en 'La Fúria', ha admès que rebutjaria projectes que no vagin amb els seus principis, si bé entén als qui ho facin per necessitat.
Finalment, l'actriu Susana Abaitua, nominada a Millor Actriu Protagonista per 'Un fantasma en la batalla', ha coincidit amb la seva companya de professió i ha comentat que ella no participaria en una pel·lícula que vagi contra "els valors humans".
CRÍTIQUES A la POLÍTICA MIGRATÒRIA DE TRUMP
D'altra banda, els nominats també s'han posicionat en contra de la política migratòria de Donald Trump. El director Oliver Laxe, nominat per 'Sirat', ha assegurat que ell "advocaria per que no hi hagués fronteres, encara que perdés drets".
Així, el cineasta ha afirmat que "no pot ser que hi hagi gent patint, morint a les fronteres" i ha lamentat que "d'aquí a uns anys miraran això incrèduls".
"Soc fill de migrants i per a nosaltres va ser una benedicció poder emigrar, jo potser no seria cineasta si no hagués emigrat a França. Però efectivament, la cultura és barreja, la vida és barreja", ha afegit.
Per la seva banda, Álvaro Cervantes, nominat a Millor actor de repartiment pel seu paper en 'Sorda' ha afirmat que "ara mateix, tal com està el món, qualsevol oportunitat és bona per reivindicar la humanitat que està en perill".
"El món que estem vivint és un món molt perillós, molt hostil. És un lloc idoni per reivindicar quan precisament estem treballant amb això, amb històries que retraten l'humà", ha emfatitzat.
Manolo Solo, nominat a Millor actor protagonista pel seu paper en 'Una cinquena portuguesa' ha assegurat que, encara que "no és una obligació que el món de la cultura es posicioni o reivindiqui", li sembla "més que vàlid, valent, útil i gairebé necessari que es faci, sobretot en casos extrems com el que està passant als Estats Units", ha assegurat referint-se al discurs del cantant porto-riqueny en recollir el Grammy, en el qual criticava les polítiques migratòries d'Estats Units.
"TRUMP ÉS UN FILL DE PUTA"
També s'ha posicionat Guillermo Galoe, nominat a Millor guió adaptat per la pel·lícula 'Ciutat sense somni' ha assegurat que està a favor que el món de la cultura reivindiqui causes socials.
"El fet que la comunitat gitana de la Cañada Real i la magrebina que està completament desplaçada, de sobte ocupi un centre com és la catifa vermella, el festival de Cannes i els premiïn allí d'alguna forma a ells els dona la confirmació que va poder poden estar en el centre, no només en el marge", ha dit referint-se al curtmetratge amb el qual està nominat, que tracta la problemàtica del barri madrileny de la Cañada Real.
Referint-se al discurs de Bad Bunny en els Grammy, l'actor Juan Minujín, nominat a Millor actor de repartiment per 'Els diumenges' ha criticat la política migratòria d'Estats Units i ha subratllat que "tots els espais que es puguin usar per reivindicar aquestes qüestions són bons".
Jose Mari Goenaga, nominat a Millor guió original i junt amb Aitor Arregui a Millor adreça per 'Maspalomas', ha afirmat que encara que en altres ocasions "el món de l'espectacle a Estats Units s'ha estat molt tebi", en aquest moment està sent "bastant crític". "En els Grammy li han donat bastanta canya a Trump, dius, ostres, ja era hora. No? Esperem que en els Oscar també la gent es llanci una miqueta més a aixecar la veu".
Per la seva banda, Aitor Arregui ha expressat que "Donald Trump és un fill de puta" i ha assegurat que li sembla "una vergonya el que està plantejant" en matèria d'immigració. "Ha estat bé veure almenys que hi ha una reacció, que la gent es desperta i perd una mica la por", ha afegit.