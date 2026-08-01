El nombre de morts durant l'entrada massiva a Ceuta ascendeix a 67 persones

Marcos Moreno - Europa Press
CEUTA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha recuperat des de la tarda d'ahir 10 nous cadàvers de persones migrants que van tractar de creuar a Ceuta des del Marroc durant l'entrada massiva del dijous. Ja són 67 els morts arran de l'episodi que va produir l'arribada de 50.000 persones a la ciutat, segons han confirmat des de la Delegació del Govern.
L'institut armat ha intensificat els treballs de recerca de cossos sense vida al mar després que, amb ajuda de l'Exèrcit i les autoritats marroquines, hagin aconseguit frenar el degoteig d'entrades irregulars des del país veí.
Els agents del Servei Marítim continuen a les 9.30 hores d'aquest dissabte pentinant la zona amb l'objectiu de localitzar a totes les víctimes de la crisi migratòria.
Passades les 17.30 hores d'aquest divendres eren 57 els cossos recuperats per les Forces i Cossos de Seguretat en aigües de Ceuta. A les 9.30 hores d'aquest dissabte, la xifra s'ha incrementat en una desena, segons informen des de la Delegació.
Amb les noves troballes són ja 97 les persones migrants localitzades sense vida a Ceuta en el que va d'any. El 2025 va finalitzar amb la dada de 46 cadàvers.