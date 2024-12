El nombre d'infeccions per VIH a Catalunya es manté estable amb 481 diagnòstics nous

Un total de 35.353 catalans viuen actualment amb VIH

BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

El nombre de noves infeccions per VIH declarades a Catalunya s'ha mantingut estable, amb 481 diagnòstics nous, segons les dades del 2023 recollides pel Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les malalties de transmissió sexual (MTS) i el sida de Catalunya (Ceeiscat).

Dels casos nous, un 86,9% corresponen a homes, amb una taxa de 10,7 casos per 100.000 habitants, mentre que les dones presenten una taxa d'1,6 casos per 100.000 habitants, segons informa en un comunicat la Conselleria de Salut de la Generalitat.

35.353 PERSONES VIUEN AMB VIH A CATALUNYA

La xifra benvolguda de persones que viuen amb VIH a Catalunya se situa en 35.353, de les quals s'estima que un 5,3% ho desconeix; la mèdia d'edat d'aquestes persones és de 38 anys.

A més, la xifra de nous diagnòstics de VIH per cada 100.000 habitants ha passat de 12,1 casos el 2010 a 5,6 casos el 2021, i es manté estable des del 2022, una caiguda que des de Salut atribueixen a l'expansió del tractament per a la malaltia i a l'augment de l'ús de la profilaxi preexposició al VIH (PrEP).

La principal via de contagi del VIH ha estat la transmissió sexual, amb un 53,4% de diagnòstics nous en homes que mantenen relacions sexuals amb altres homes i un 34,4% en homes i dones heterosexuals.

OBJECTIU 90-90-90 COMPLERT

Catalunya ha complert els objectius 90-90-90 del Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH, ONUSIDA: el 95% de les persones infectades pel VIH ho saben, el 90% d'aquestes estan en tractament i el 98% d'aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable.

A més, compta amb un pla d'acció contra el VIH i altres MTS 2021-2023, impulsat per la Conselleria de Salut i aprovat per la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya i per l'acord de Govern central.

UN MANIFEST PER "AVANÇAR" CONTRA LA SIDA

En motiu del Dia Mundial de la Sida, que se celebra cada 1 de desembre, 131 entitats públiques i privades s'han sumat al manifest 'Continuem avançant', promogut per la Sotsdirecció General d'Addiccions, VIH, MTS i Hepatitis Víriques (SGAVIHV).

El manifest vol sensibilitzar la població i reforçar "la importància del treball conjunt en la resposta al VIH", amb l'objectiu d'eliminar-lo com a amenaça per a la salut pública el 2030.